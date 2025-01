Nasconde la droga vicino agli uffici della Questura, arrestato

Si è giustificato con il poliziotto che lo stava controllando, dicendo di trovarsi in zona per un evento musicale, ma l'agente lo aveva visto dalle telecamere di videosorveglianza che nascondeva la droga in una fioriera. E' accaduto a Cagliari, vicino agli uffici della polizia di via Venturi.

Arrestato un giovane di 23 anni per detenzione e spaccio di droga. Tra le piante nella fioriera gli agenti della squadra volante, intervenuti sul posto dopo la richiesta del collega che aveva fermato il giovane, hanno trovato una busta che conteneva 3,5 grammi di eroina, 9 pastiglie di metanfetamina e 9 pastiglie di ecstasy. I poliziotti hanno anche perquisito l'abitazione del giovane a Iglesias dove sono stati sequestrati 500 euro in contanti.



