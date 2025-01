Due senzatetto salvati dalle fiamme da 2 militari e un passante

Nelle prime ore del mattino, un passante, un carabiniere e un finanziere hanno salvato due senzatetto da un incendio divampato accanto a una panchina in via Roma. Mentre i due militari percorrevano la strada per raggiungere le rispettive caserme e iniziare il servizio quotidiano, hanno notato lingue di fuoco alte oltre due metri avvolgere cartoni e coperte accanto a una panchina, dove due senzatetto stavano dormendo. In quel preciso istante, un passante, che li precedeva sulla stessa strada, si è accorto dell'incendio, ha attraversato la carreggiata e si è precipitato verso i due clochard, cercando disperatamente di svegliarli e metterli in salvo.

Pochi istanti dopo sono giunti anche i due militari. I finanziere ha afferrato alcune coperte e ha tentato di soffocare le fiamme, mentre il carabiniere ha recuperato dal bagagliaio della propria auto una tanica d'acqua, trasformandola in un estintore di fortuna. Grazie alla rapidità e al coraggio di questi tre uomini, le fiamme sono state domate prima che potessero propagarsi ulteriormente e avvolgere completamente la panchina e i materiali infiammabili circostanti. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco per completare le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l'area.



