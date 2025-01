Areus punta sulla formazione, 10 milioni di fondi europei

L'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza rilancia il settore formativo. Obiettivo: potenziare le competenze professionali dei dipendenti e dei soccorritori delle ambulanze convenzionate con il 118. I dettagli sono stati illustrati oggi nella sede nuorese di Areus.

A disposizione 10 milioni di euro di fondi europei. Nella formazione saranno coinvolte, negli anni, complessivamente 5700 persone. Si parte con i 500 dipendenti Areus (medici, infermieri, Met e autisti). Areus ha già investito oltre 163mila euro per acquisire nuovi dispositivi e materiale formativo di ultima generazione come il simulatore di monitoraggio virtuale con ECG funzionale per l'elettrocardiogramma e DAE (defibrillatore) completamente integrati.

Nella dotazione anche manichini di ultima generazione. Per la cura e la rianimazione del bambino, Areus si è dotata di un particolare manichino che permette l'esecuzione di manovre caratteristiche per la gestione dell'emergenza pediatrica. Tra i simulatori acquistati da Areus ci sono anche particolari dispositivi per la pratica della puntura in emergenza e per le procedure tracheostomiche e per il drenaggio toracico.

Una preziosa aggiunta alla tecnologia salvavita nella medicina d'urgenza.



