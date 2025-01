Basket: Dinamo vince in Europe Cup e si rinforza con Thomas

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari vince in campo e sul mercato. La squadra guidata da coach Massimo Bulleri ha vinto ieri notte al PalaSerradimigni per 88-70 contro Le Portel, nella penultima partita di Europe Cup, da cui Sassari è già eliminata, confermando il momento di ripresa dopo l'esonero di Markovic.

Contemporaneamente ha messo a segno un gran colpo sul mercato: per sopperire alla mancanza di lunghi nel roster ha firmato ieri con l'ala-pivot statunitense Rashawn Thomas, che torna così a vestire la maglia della Dinamo dopo la entusiasmante stagione 2018-2019, quando fu protagonista della striscia di 22 vittorie consecutive con coach Gianmarco Pozzecco e della conquista della Fiba Europe Cup.

La vittoria di ieri su Le Portel è utile solo per le statistiche e per il morale della squadra. Sia i francesi, sia la Dinamo, sono già fuori dalla competizione non potendo più aspirare alla qualificazione al prossimo turno.

Sassari ha confermato il buon momento di ripresa iniziato domenica vincendo contro Bologna e spezzando così la catena di 5 sconfitte consecutive che sono costate la panchina a Nenad Markovic.

Partita equilibrata fino a metà tempo, quella di ieri. Poi la Dinamo ha stretto le fila in difesa e accelerato in attacco scavando il vantaggio che ha poi conservato fino all'ultima sirena.

Bene Fobbs (18 punti) e Veronesi (19 punti), convince Vincini, minuti di qualità e di inserimento per Gazi (16 punti).

Sassari ha finito con 16/31 da 3 punti, conquistando una vittoria che fa morale in vista del match di domenica contro Scafati in campionato.



