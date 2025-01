Ritorna a Tempio la sei giorni di Lu Carrasciali Timpiesu

Nove carri allegorici a concorso e cinque carri ospiti provenienti da altri Comuni: fervono gli ultimi preparativi per l'edizione 2025 di Lu Carrasciali Timpiesu, presentato nel salone di rappresentanza del Comune di Tempio Pausania addobbato per l'occasione.

Quest'anno la manifestazione che anima la cittadina per sei giornate, sarà guidata da una nuova direttrice artistica, Cecilia Fenu, che prende l'eredità di Alessandro Achenza, direttore artistico per molti anni e recentemente scomparso. E' stata proprio Cecilia Fenu a spiegare il tema allegorico di questa edizione: "Il regno dei paradossi, Lu capu in baddhu e li pedi illi fossi. Si tratta di un viaggio ironico e pungente fra le contraddizioni della nostra città - ha detto - in cui la perfezione si intreccia con le imperfezioni e il quotidiano diventa un gioco di paradossi. Dietro il fascino del borgo più bello d'Italia, Tempio Pausania, si nascondono le sfide che riflettono le complessità del nostro tempo. Lu capu in baddhu e li pedi illi fossi racchiude una metafora, in cui la testa, simbolo di sogni e desideri, è impegnata in un ballo, mentre i piedi, simbolo della realtà, si trovano intrappolati nelle sfide quotidiane, ovvero i fossi. Insomma un dualismo che darà origine alla festa".

La direttrice artistica si è poi concentrata sul dettaglio del programma. Fra tutti spiccano il Raduno Bandistico in programma nel fine settimana del 22 e 23 febbraio con nove bande all'opera per un raduno ormai storico e la prima edizione del Concorso di Barzellette in Gallurese" A Scaccaddhi" condotto da Gianluca D'Amico.

Nei giorni in cui a Tempio Pausania si celebrerà la festa popolare più attesa, si completerà l'iter per il riconoscimento de Lu Carrasciali Timpiesu quale patrimonio immateriale da parte dell'Unesco. Il Ministero della Cultura lo ha inserito nell'ambito gruppo dei Carnevali Storici d'Italia.

"Il Carnevale 2025 gode del sostegno della Regione Sardegna, pari a 100mila euro, di quello del Ministero della Cultura che ha stanziato 60 mila euro, del Comune che mette a disposizione 200 mila euro e della Fondazione Sardegna per un costo totale di 390mila euro", ha spiegato il sindaco Gianni Addis.



