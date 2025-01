Il gelato re dell'alta cucina nel menu di due talenti

L'arte del mastro gelatiere Fabrizio Fenu e dello chef Alessio Signorino per un menu originale e raffinato in un mix tra sapidità e dolcezza, caldo e freddo. Non solo coni o coppette da gustare a passeggio o a fine pasto. Il gelato entra sempre più nell'alta ristorazione, parte integrante dei piatti per creare un gioco di contrasti e temperature, un'armonia di consistenze e ancor più di sapori nelle diverse portate. E aggiungere un tocco accattivante anche dal punto di vista estetico. Potrà essere gustato giovedì 30 gennaio alle 20 al ristorante Terra di Palazzo Tirso a Cagliari.

Dal piatto di benvenuto al dessert, il gelato artigianale, territoriale e stagionale con tutta la varietà di gusti, è protagonista, al pari degli altri ingredienti, della carta di proposte studiata a quattro mani e con il supporto del secondo chef di Terra, il romano Valerio Fermani. Le stuzzicanti e fresche ricette de I Fenu, locale di piazza Galilei a Cagliari insignito dei Tre coni, il massimo riconoscimento per il Gambero Rosso, si accostano alle fantasiose creazioni culinarie di classe di Alessio Signorino, chef di Terra che, a due anni dalla sua apertura a Cagliari, si è già fatto apprezzare e ha conquistato Due forchette del Gambero Rosso e a pochi mesi dall'apertura i Due cappelli dalla Guida L'Espresso.

A dare una nota di leggerezza e freschezza al gambero viola di Villasimius e rape marinate, sarà il sorbetto alla mela dove il dolce acidulo del frutto si sposa bene con la mineralità del crostaceo. Anche la prima portata rispetta il bilanciamento dei gusti: risotto con pecora in salmì, polvere di massa di cacao che col suo retrogusto smorza il sapore troppo deciso della carne, il tutto arricchito dal freddo e cremoso gelato al pecorino, in un richiamo alla tradizione. Le patate, un grande classico con gli arrosti, sono proposte in versione purè-gelato per dare freschezza al palato. Si chiama Oro il dessert dove gli ingredienti sono zafferano in stimmi di Turri, agrumi di Villacidro e pistacchio.

"L' appuntamento dà il via a un calendario di proposte golose ideate nel senso dell'accoglienza e del confronto con altre realtà del panorama enogastronomico e che puntano a valorizzare talenti e produzioni di qualità", spiega all'ANSA Daniele Bassetti, direttore di Palazzo Tirso, nel raccontare lo spirito dell'iniziativa. La passione per i gelati Fabrizio Fenu l'ha ereditata da suo padre Gesuino, che già negli anni '70, a Marrubiu, era un pioniere di coni e coppette con nuovi gusti, originali e a portata di mano, come ciclamino o petali di rosa, colti nel suo giardino, o l'ortica del suo orto. "Mi ha trasmesso, su tutto, la voglia di sperimentare - racconta Fenu - gli devo tanto".

Ricordi e memorie affiorano anche nei piatti di Alessio Signorino, cresciuto nel borgo di Sant'Elia a Cagliari, tra i profumi del mare. Grazie all'esperienza maturata da ragazzino accanto al padre all'alba al mercato ortofrutticolo, ha una profonda conoscenza delle verdure fresche, come delle erbe selvatiche raccolte lungo i sentieri della Sella del Diavolo. Il lavoro in Italia e Europa, tra cui il tristellato Enoteca Pinchiorri di Firenze, hanno segnato il suo percorso professionale conquistato con impegno e determinazione. Due passioni, due talenti, per un menu che si preannuncia sorprendente.



