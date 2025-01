I supereroi di Marvel dalla matita di un disegnatore sardo

"Disegnare i supereroi Marvel era uno dei miei sogni e adesso l'ho realizzato". Non nasconde la felicità Jean Claudio Vinci, il fumettista sardo di Sanluri noto a livello internazionale per aver disegnato la serie Disney Pixar-Dark Horse Comics The Incredibles 2 e nell'Isola quale autore di una delle immagini più 'rubate' dal web per Sa die de sa Sardigna, 'Il giorno della Sardegna', per l'uscita del suo primo lavoro dedicato ai supereroi Marvel.

L'artista ha realizzato le illustrazioni per un libro-gioco 'cerca-trova' dal titolo Marvel -Where's Loki?, in cui il protagonista è il 'dio dell'inganno' Loki, fratello di Thor il dio del tuono. "Il libro nasce grazie alla mia collaborazione con l'agenzia Arancia Studio - racconta all'ANSA il disegnatore -. Si tratta di un libro cerca-trova di grande formato, dove in una doppia pagina colma di personaggi e dettagli, il lettore deve trovare il protagonista e diversi altri obiettivi".

Nel volume vengono ripercorsi alcuni momenti importanti della storia Marvel e, accanto a Loki, compaiono tanti comprimari. "Il libro è composto da 14 doppie pagine con diversi scenari, dai vari mondi di Asgard sino a New York - spiega Vinci -. Ci ho lavorato nell'estate 2023 e solo ora, a gennaio 2025, è stato pubblicato da Studio Press in lingua inglese, per conto di Marvel. Non so quando uscirà in Italia".

La realizzazione delle tavole ha impegnato diversi mesi il disegnatore sardo. "Mi sono occupato di matite e chine - precisa -. Ai testi, Davide Morando di Arancia Studio. Alla supervisione dell'intero progetto e ai colori, per conto di Disney, c'era l'attento staff di Arancia Studio". Vinci è molto felice di aver avuto la possibilità di disegnare i supereroi della casa delle Idee: "E' stato bello cimentarmi finalmente con la Marvel - confessa -, essendo un lettore di comics americani fin da bambino, nonché appassionato dell'universo narrativo Marvel, sia nei fumetti che al cinema. Conosco bene questi personaggi ed è stato un piacere disegnarli".

E per il futuro? "Sto portando avanti nuove collaborazioni con Disney - rivela - spero presto in uscita. In contemporanea lavoro a un nuovo progetto a fumetti per l'editore francese Plein Vent e a un lungo progetto a fumetti per ragazzi, in uscita prossimamente per l'Italia".

