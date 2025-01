Arturo Brachetti protagonista a Cagliari con 60 personaggi

Sessanta personaggi per un unico grande show. In scena il più geniale trasformista al mondo con il suo spettacolo più completo. Un viaggio tra magia, arte e fantasia. Arturo Brachetti in Solo. The legend of quick-change, andrà in scena dall'8 al 10 giugno al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21).

I biglietti sono già disponibili su Ticketone. Reale e surreale, verità e finzione, illusione e realtà. Tutto è possibile insieme a Brachetti che ha creato un varietà funambolico, in cui immergersi totalmente. Protagonista è il trasformismo, che qui la fa da padrone con oltre sessanta nuovi personaggi, molti dei quali ideati appositamente per questo one man show. Appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente, grazie anche ad un sapiente mix tra scenografia tradizionale e videomapping.

Lo spettacolo è anche un viaggio nella storia artistica del performer torinese, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle. Gli immancabili classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Brachetti ci aprirà le porte della sua casa. Una dimora senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. In fondo, dentro ciascuno di noi esiste un posto come questo. Ogni stanza racconterà un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prenderanno vita sul palcoscenico, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia.



