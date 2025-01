Ucciso a coltellate fuori da locale,16 anni e 8 mesi all'omicida

Si è chiuso con la condanna dell'imputato a 16 anni e 8 mesi di reclusione, il processo per l'omicidio di Luca Mameli, 35 anni, di Capoterra, accoltellato sul lungomare del Poetto di Quartu il 9 agosto 2023 dopo una gara a chi beveva di più fra due gruppi di ragazzi usciti da una discoteca all'alba, e morto poco dopo il trasporto in ospedale.

La Corte d'assise di Cagliari, presieduta da Lucia Perra, ha emesso questa mattina la sentenza nei confronti di Alessio Desogus, 23 anni, di Flumini di Quartu, difeso dall'avvocato Marco Spanu. Per lui i giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi, concedendogli così la riammissione al giudizio abbreviato che permette lo sconto di un terzo della pena. Il pubblico ministero Nicola Giua Marassi aveva chiesto la condanna a 21 anni.



