Tennis, Alessandra Mazzola (Tc Cagliari) superstar a torneo Bnl

La "cagliaritana" Alessandra Mazzola (di Riccione, ma tesserata con il Tc di Monte Urpinu) è la nuova stella del Torneo Bnl di tennis al Tc Cagliari, valido per le prequalificazioni agli Internazionali di Roma: sabato ha vinto il torneo di doppio con Jessica Bertoldo e ha prenotato un posto per il Foro Italico a maggio. E poi ieri ha trionfato anche nel singolare femminile. Decisivo in finale il ritiro al primo set, sul risultato di 5-3 per la padrona di casa, della favorita Cristiana Ferrando, seconda in classifica nella corsa per Roma dopo le vittorie in Trentino, Lombardia e Veneto.

Ferrando si era infortunata sabato al primo set in semifinale contro Linda Salvi. Era andata avanti lo stesso, aveva anche vinto. Ma ieri ha pagato il conto. Ci ha provato lo stesso. Ma dopo il settimo game ha dato forfait. Nel maschile finale tutta siciliana: Catania contro Siracusa. Ha vinto l'etneo Pietro Marino al terzo set (7-6, 4-6, 6-3) al termine di un lungo braccio di ferro con Alessandro Ingarao, testa di serie numero uno, tre volte (più tre nel doppio) campione d'Italia di seconda sempre a Cagliari. Bravo Marino: ha eliminato ai quarti e in semifinale i super favoriti Baldoni e Perfetti. E in finale ha sconfitto un avversario che a Cagliari negli ultimi tre anni ha sempre vinto tutto.

Battaglia dal primo set finito al tie break, vinto dal catanese 7 a 4 in rimonta dopo che Ingarao era sul 5-3. Il siracusano si è rifatto nel secondo set, 6-4. Ultima frazione equilbrata sino al 3-3. Poi Marino è andato via in scioltezza: 6-3. Una bella partita. Nel doppio maschile rivincita di Ingarao. Insieme all'altro siracusano Antonio Massara conquista in due set (6-2, 6-3) il titolo contro la giovane coppia formata da Lorenzo Beraldo e Sebastiano Cocola. Un'edizione record, quella del Torneo Bnl (montepremi di 23mila euro) con oltre duecento giocatori in campo. Bene anche i sardi con Marcella Dessolis, Tc Cagliari, fermata solo ai quarti. E Niccoló Dessi, anche lui Tc Cagliari, arrivato sino agli ottavi.



