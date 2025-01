Pronta nuova nave per la tratta Sardegna-Corsica ma serve deroga

Un nuovo traghetto potrebbe presto effettuare il collegamento tra Sardegna e Corsica toccando i porti di Santa Teresa Gallura e Bonifacio (9 miglia nautiche), la tratta originaria internazionale, attualmente non servita dopo un grave guasto sulla motonave Giraglia della Moby, che gestisce il servizio di continuità territoriale. In questi mesi la compagnia di navigazione era corsa ai ripari operando con la Moby Zaza che però, a causa di un pescaggio maggiore, non poteva entrare nei due porti. Per questo si era optato, tra le polemiche degli autotrasportatori e dei frontalieri, per un viaggio, più lungo (circa 4 ore), tra Golfo Aranci e Porto Vecchio. Ora la soluzione sembra a portata di mano: Moby ha messo a disposizione il traghetto Liburna della Toremar che è operativa nei collegamenti tra Livorno e Capraia (45 miglia nautiche). La nave, che ha un pescaggio più adatto alle caratteristiche dei porti di Santa Teresa e Bonifacio, è in grado di trasportare sino a 692 passeggeri e 60 automobili con una velocità che raggiunge i 15 nodi.

"Se la nave Liburna della compagnia Moby potrà servire la tratta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio in sostituzione della Giraglia questo sarà stato possibile grazie agli sforzi che l'assessorato dei Trasporti sta portando avanti dall'inizio di questa vicenda, ma la partita non è ancora chiusa - ha spiegato Barbara Manca, assessora dei Trasporti della Regione Sardegna - A fronte degli scambi formali sono parallelamente intercorse, e tutt'ora intercorrono, diverse comunicazioni informali tra il nostro assessorato, il comando generale Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, la Moby, l'Autorità di sistema portuale e i sindaci di Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, per la predisposizione della documentazione della nave per la quale dovrà essere richiesta una deroga".

"Questi documenti - ha aggiunto - sono necessari per avviare formalmente l'esame della proposta da parte del Comando Generale delle Capitanerie nella speranza che la stessa venga accolta perché, è bene ribadirlo, la Liburna non ha oggi la certificazione ad operare un trasporto passeggeri su una line internazionale".



