Persone con disabilità, apre nuova sede dell'Anmic a Quartu

Inaugurata oggi a Quartu Sant'Elena la nuova sede dell'Anmic, ente nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità.

"Con questa apertura, l'Anmic rafforza la sua presenza nel sud Sardegna, rispondendo a una domanda di assistenza sempre crescente da parte delle persone con disabilità - ha detto il presidente regionale dell'associazione, Fabrizio Rodin -. La capillarità è fondamentale per garantire un sostegno efficace e accessibile, specialmente a quelle persone che, per ragioni economiche, culturali o legate all'età, non possono usufruire delle opportunità digitali e rischiano di essere escluse".

Presenti all'inaugurazione il sindaco di Quartu, Graziano Milia, con l'assessore Marco Camboni e la commissione alle Politiche sociali del Comune. "Lavoreremo in stretta collaborazione con il comune di Quartu e l'assessorato alle politiche sociali e a tutta l'amministrazione", ha detto Rodin.

"Vorrei esprimere un ringraziamento all'Anmic per aver scelto di aprire una sede a Quartu - ha dichiarato Milia -. Oggi possiamo parlare di due esigenze che si intrecciano: quella dell'associazione, un soggetto affidabile e riconosciuto a tutti i livelli che vuole dare un servizio puntuale a tutte le persone che ne hanno bisogno. L'altra esigenza è la nostra, ed è la necessità che anche i servizi alle persone, non solo i servizi alle imprese, conoscano il decentramento".

Fondata oltre 60 anni fa, l'Anmic rappresenta un punto di riferimento essenziale per le persone con disabilità in Italia.

La sede provinciale di Cagliari, con i suoi 5.000 tesserati certificati e circa 20mila assistiti ogni anno, è una delle realtà più attive e dinamiche dell'Anmic in Sardegna. La nuova sede di Quartu si inserisce in una rete di sportelli che include già Cagliari, Iglesias e, più recentemente, San Gavino.



