Il musicologo Vincenzo Borghetti presenta l'opera La Gioconda

La Gioconda, intenso capolavoro di Amilcare Ponchielli, ritorna dopo 69 anni a Cagliari.

L'ultima edizione all'Anfiteatro Romano risale all'agosto 1956, per l'inaugurazione della prima stagione nell'antico monumento con la Cooperativa Mario De Candia. L'opera è il quarto titolo del cartellone del Teatro Lirico e sarà proposta dal 7 al 16 febbraio. Sarà il musicologo Vincenzo Borghetti a presentarla in un incontro con il pubblico venerdì 31 gennaio, alle 17, al Teatro Carmen Melis.

Il melodramma in quattro atti su musica di Ponchielli e libretto di Tobia Gorrio (pseudonimo di Arrigo Boito), tratto dal dramma Angel, tyran de Padoue di Victor Hugo, viene replicato sabato 8 febbraio alle 19, domenica 9 alle 17, mercoledì 12 alle 20.30, giovedì 13 alle 19, venerdì 14 alle 20.30, sabato 15 alle 17, domenica 16 alle 17.

Dopo la laurea nel 1994, Vincenzo Borghetti ha conseguito il dottorato di ricerca di filologia musicale all'Università di Pavia-Cremona con una dissertazione sulle rielaborazioni della chanson Fors seulement di Johannes Ockeghem. Ha pubblicato studi sulla musica rinascimentale e sull'opera del primo Novecento; sta curando l'edizione critica di Elisabetta regina d'Inghilterra di Gioachino Rossini. Nel 2007-2008 è stato borsista del The Harvard University Center for Renaissance Italian Studies - Villa I Tatti. Dal 2008 è ricercatore all'Università degli Studi di Verona.



