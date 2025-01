Giorno Memoria, Todde 'imparare da storia perché non accada più'

"Il nostro concittadino più illustre, Antonio Gramsci, diceva che la storia insegna ma non ha scolari. Anni dopo anche Primo Levi riprese il concetto con la sua celebre frase, "tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo".

E La Giornata della Memoria dovrebbe servire a questo: a imparare dalla storia. Deve servire, cioè, a fare in modo che ciò che è avvenuto in passato non accada più". LO scrive su Facebook nella Giornata della Memoria la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde che questa mattina partecipa alle celebrazioni all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari.

"Ed è per questo che più che tendere al ricordo, a guardarci indietro, la Giornata della Memoria diventa una ricorrenza vitale se spinge tutti noi a interrogarci sul presente - aggiunge la governatrice -. A chiederci se l'odio che ha generato la Shoah e i campi di sterminio oggi si stia ripresentando attraverso nuove forme, nuove modalità. E se guardiamo a certe zone del mondo, e penso a ciò che accade a Gaza, a quello che accade a poche miglia da noi, nel Nord Africa, dove donne e uomini in cerca di una vita migliore in Europa subiscono le peggiori privazioni della dignità e dei diritti in veri e propri lager; se penso all'Ucraina o a qualsiasi altro dei 56 conflitti armati, il numero più alto dalla fine della Seconda Guerra mondiale, penso che avevano ragione Gramsci e Primo Levi".

"Ma io sono un'inguaribile ottimista - conclude - E penso anche che siamo ancora in tempo per smentirli, Gramsci e Levi.

Siamo in tempo per fermare l'odio che sta pervadendo il mondo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA