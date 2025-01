Basket: la Dinamo di Bulleri risorge contro Bologna

Alla Dinamo si chiedeva una reazione dopo le cinque sconfitte consecutive, l'eliminazione dalla Europe Cup, il mancato ingresso alla Final Eight di Coppa Italia e l'esonero di coach Markovic. E la reazione è arrivata nel migliore dei modi. Con una partita perfetta, contro una delle regine del basket italiane, la Virtus Bologna, battuta ieri al PalaSerradimigni con il punteggio di 76-68, al termine di 40 minuti in cui la Dinamo è stata costantemente davanti agli avversari.

Una Dinamo Banco di Sardegna mai vista finora, capace perfino di dominare a rimbalzo (38-24), tallone d'Achille della squadra sassarese.

La scossa Massimo Bulleri, secondo di Markovic, promosso head coach giovedì scorso, si è vista. Se sarà capace di invertire la fin qui deludente stagione dei sassaresi, si vedrà nelle prossime settimane. Per ora Sassari si gode la vittoria contro le V nere, la sua partita senza sbavature con un carattere e una determinazione visti davvero poche quest'anno in campo.

Tutti protagonisti i giocatori in campo, con Bulleri che ha usato di più e bene le rotazioni rispetto a quanto visto in passato. Sotto i tabelloni il re è stato Halilovic, (10 punti e 12 rimbalzi), e anche il giovane Vincini ha brillato nei minuti che è rimasto sul parquet contro avversari più quotati e molto più esperti.

In attacco si sono messi in evidenza capitan Bendzius e Fobbs (entrambi 16 punti) e Bibbins, autore di 12 punti (e 7 assist) ma soprattutto dei due canestri da tre nel finale che hanno definitivamente affossato Bologna.

"La partita è stata interpretata nella migliore maniera possibile, con grande spirito di sacrificio e grande unità di intenti, che sono secondo me gli ingredienti giusti per il futuro. Devo ringraziare la squadra per l'energia che ha messo in campo, spero sia il primo successo di una grande serie", ha detto Massimo Bulleri a fine gara.



