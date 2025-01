Baristi e ristoratori cagliaritani contro decreto Piantedosi

"Questo nuovo regolamento vuole rendere sempre più attiva l'azione tra pubblici esercizi e pubblica sicurezza, ma nel merito introduce una serie di azioni che vanno in questo momento interpretate e per certi versi fanno riflettere sul nostro ruolo e sull'interpretazione dei pubblici esercizi, oggi non si possono equiparare bar, ristoranti e discoteche come se fossero la stessa tipologia di attività": così Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna in merito al nuovo codice di condotta per clienti e gestori dei pubblici esercizi.

"Le attività - spiega il presidente Frongia - sono già responsabili all'interno dei propri locali, con organizzazioni strutturate per garantire la massima sicurezza ai nostri clienti. Abbiamo sistemi di sicurezza, attività di formazione e prevenzione che rispondono alla nostra funzione: accogliere e servire i cittadini. Noi monitoriamo i nostri spazi esterni, lo abbiamo sempre fatto, ma non ci possono essere dati altri ruoli e nuove responsabilità".

Tra i punti critici e controversi del decreto la Fipe indica anche "l'installazione di costosi sistemi di videosorveglianza e la designazione di referenti per la sicurezza". "La funzione di ordine pubblico - conclude Frongia - è e deve rimanere una competenza esclusiva delle forze dell'ordine. Addossare ulteriori responsabilità agli esercenti, già schiacciati da obblighi gravosi, è una scelta che penalizza l'intero settore".





