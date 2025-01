Al via campagna contro aggressioni a personale ferroviario

"La violenza non prende il treno". È la campagna di sensibilizzazione lanciata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, FAST, Or.S.A.

Partirà martedì 28 gennaio dalla stazione di Cagliari. Dalle 8.30 e fino alle 15, ai viaggiatori sarà consegnato un volantino-lettera aperta. "Sempre più frequentemente - scrivono le sigle sindacali - assistiamo a episodi di aggressione e violenza nei confronti dei capitreno e di tutto il personale di stazione front-line".

Solo nel 2024 si sono registrati oltre 800 episodi violenti ai danni del personale che lavora in treno o in stazione: senza contare le minacce, gli sputi e gli insulti, che spesso sfuggono alle statistiche.

I sindacati ricordano anche di aver richiesto una accelerazione sull'installazione dei tornelli di accesso alle stazioni, un aumento dei presidi e delle scorte di polizia ferroviaria, un inasprimento delle pene per chi commette reati a bordo treno e in stazione. E ancora l'istituzione di FS Security anche Sardegna.

Da domani a martedì 4 febbraio (giorno di conclusione della campagna), il personale ferroviario indosserà, come segno di protesta, una spilla personalizzata con il logo "La violenza non prende il treno".

Dopo Cagliari, l'iniziativa si sposterà nelle stazioni di Oristano e Sassari (29 gennaio), Carbonia, Iglesias e Villamassargia il 30 gennaio, San Gavino il 31 gennaio, Olbia (il 3 febbraio) per concludersi il 4 febbraio nuovamente a Cagliari.



