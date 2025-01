Tiro a volo: Benelli lascia, il nuovo ct dello Skeet è Lodde

Il consiglio federale della Fitav, convocato a Roma per la prima riunione operativa del nuovo Quadriennio, tra le tante delibere di carattere tecnico ed amministrativo ha designato i quadri tecnici per la stagione 2025, primo anno del percorso verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Per il settore del Trap è stato confermato come commissario tecnico della Nazionale il folignate Marco Conti, tornato dall'Olimpiade di Parigi 2024 con l'argento conquistato da Silvana Stanco nella Fossa Olimpica Femminile.

Per lo Skeet, molta era l'attesa dopo le voci sul passo indietro di Andrea Benelli, campione olimpico ad Atene 2004 e medaglia di bronzo ad Atlanta 1996, che in qualità di ct dal 2013 a oggi ha vinto tutto, comprese le medaglie azzurre di Rio 2016 (oro Bacosi e Rossetti, argento Cainero), Tokyo 2020 (argento Bacosi) e Parigi 2024 (oro Bacosi e Rossetti nel Mixed). Al posto dell'olimpionico fiorentino, che oggi ha confermato l'intenzione di lasciare e, in cerca di nuove motivazioni, ha già ricevuto offerte da Emirati Arabi e Cipro, è stato designato Luigi Agostino Lodde, sassarese di 44 anni, militare e laureato in biologia, che nella carriera agonistica ha collezionato due partecipazioni olimpiche, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, una finale di Coppa del Mondo e tre titoli di campione del Mondo.

"Con questa nomina - il commento di Lodde - finisce oggi la mia carriera agonistica cominciata quando avevo 13 anni e terminato 31 anni dopo. Tengo a ringraziare la federazione e il presidente Rossi che mi sono stati sempre vicini. Grazie ad Andrea Benelli che, anche nei momenti più difficili e travagliati, mi ha insegnato tanto e mi lascia in eredità una squadra di altissimo livello. Non sarà facile fare meglio dei miei predecessori, ma ci proverò con tutto me stesso".



