Spaccata al Tutti i giorni di Cagliari, portata via cassaforte

Con l'auto usata come ariete dentro il supermercato. Poi prendono la cassaforte e scappano. È successo durante la notte a Cagliari, da Tutti i giorni, in viale Poetto.

Secondo la ricostruzione della polizia, giunta sul posto, la vettura è riuscita a crearsi un varco con uno scatto contro l'ingresso. Poi il blitz all'interno del supermercato.

L'obiettivo era la cassaforte. Gli agenti della Questura di Cagliari sono intervenuti per i rilievi e le indagini.

Da quantificare l'entità dei danni causata dall'irruzione con l'auto all'interno del locale. E non si sa quanto denaro ci fosse all'interno del supermercato.



