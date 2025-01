È di circa 4mila euro il bottino dei ladri che la scorsa notte hanno fatto irruzione nel supermercato Tutti i giorni di viale Poetto portando via la cassaforte.

Stando agli ultimi accertamenti è emerso che gli autori del blitz non hanno usato l'auto come ariete, ma hanno divelto la porta di ingresso con attrezzi da scasso per poi scappare a bordo di una vettura.

Proseguono le indagini della Questura di Cagliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA