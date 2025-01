Torna la rassegna Capitani Coraggiosi per bambini e famiglie

Spettacoli, laboratori, giochi, mostre, golose merende: il format è ormai quello ampiamente consolidato in quasi trent'anni di vita. Parte il nuovo anno e ritorna, puntuale, l'appuntamento con Capitani Coraggiosi, la rassegna - giunta alla sua XXVIII edizione - che il Cada Die Teatro dedica ai bambini e alle loro famiglie, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi.

Un nutrito menù di appuntamenti, dal 26 gennaio al 16 marzo, in programma per il sesto anno consecutivo al Teatro Comunale Si 'e Boi di Selargius. Per otto domeniche (più quattordici matinée per le scuole) piccoli e grandi spettatori potranno incontrarsi e condividere esperienze ludiche dal pomeriggio fino a sera, potranno giocare al teatro, con i padroni di casa e importanti ospitalità nazionali, ma non solo.

In virtù della relazione pluriennale fra Cada Die e alcune associazioni e cooperative che operano nel territorio, come i Cemea Sardegna e gli Amici della bicicletta di Cagliari, prenderanno vita e anima i numerosi laboratori della rassegna, che verranno messi in rapporto stretto con i temi trattati dagli spettacoli in cartellone.

"Quest'anno il teatro vuole essere ancora di più una casa per tutti, un luogo dove grandi e piccoli possano sentirsi accolti, uniti da quella magia unica -sottolineano i direttori artistici, Floris e Ziccardi - Vorremmo costruire una comunità di famiglie, amici e compagni di viaggio, dove ogni spettacolo diventa una stanza ricca di storie, emozioni e meraviglie. Ci accompagneranno in questa avventura ospiti straordinari e amici di una vita, come il Teatro del Buratto di Milano, Crest Coop.

Teatrale di Taranto, e la Banda Giovanile Giuseppe Verdi di Sinnai per uno spettacolo insieme agli allievi della nostra Scuola di Arti Sceniche".



