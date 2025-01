Sorpresa a creare cristalli di ketamina in casa, arrestata

E' stata sorpresa dai carabinieri mentre cristallizzava la ketamina che aveva prima sciolto in acqua per eludere gli eventuali controlli delle forze dell'ordine. E' accaduto a Decimomannu. Arrestata una 29enne, già nota alle forze dell'ordine, per detenzione e spaccio di droga. I militari hanno sequestrati 50 grammi di ketamina e 1.300 euro in contanti che sarebbero stati guadagnati con lo spaccio di droga.

I carabinieri da tempo tenevano sotto controllo la giovane e ieri hanno fatto scattare il blitz, bloccandola mentre cristallizzava la droga. "Per evitare il riconoscimento durante il trasporto, la ketamina era stata precedentemente sciolta in acqua - spiegano i militari -. Una volta giunta a destinazione, la donna utilizzava una padella per far evaporare il liquido e ottenere cristalli puri, pronti per essere suddivisi in dosi e poi venduti". La 29enne adesso si trova in carcere a Uta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA