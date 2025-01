Novamarine: 26 milioni di ricavi da vendita imbarcazioni, +11%

Novamarine Spa, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, cresce con ricavi per 26,1 milioni di euro in conseguenza della vendita di un maggior numero di imbarcazioni di metratura superiore rispetto all'esercizio precedente. Nel 2024, infatti, sono state vendute 30 imbarcazioni rispetto alle 38 imbarcazioni vendute nel corso del 2023. Si tratta di un incremento dell'11,3% rispetto al 2023 (23,5 milioni). E per il 2025 si parla di un'ulteriore crescita sul mercato visto che il portafoglio ordini (order book) è pari a 27,1 milioni di euro relativamente a imbarcazioni da consegnare quest'anno. Sono alcuni dati che sono stati esaminati dal consiglio di amministrazione della società e diffusi oggi.

"I ricavi per la vendita di imbarcazioni per l'esercizio 2024 hanno registrato un incremento di oltre l'11%, rispetto al 2023 e di oltre il 7% rispetto alle previsioni per il 2024 formulate dall'analista di Banca Finnat nell'ultima equity research pubblicata - spiega Francesco Pirro, presidente e Ad di Novamarine - Il dato più che positivo ci rende orgogliosi dei risultati ottenuti nel corso del primo anno dopo lo sbarco in Borsa. La strategia che abbiamo scelto di adottare in sede di IPO sta dando i frutti sperati, considerando l'incremento delle vendite di imbarcazioni di metratura superiore. I clienti che crescono e puntano ai nostri migliori modelli sono per noi il ritorno più importante, e il portafoglio ordini conferma la qualità e la competitività delle nostre imbarcazioni. Un order book per il 2025 da oltre 27 milioni, che copre la maggior parte delle vendite dell'anno prossimo previste dall'analista nella su menzionata equity research, per una società che propone imbarcazioni totalmente artigianali è senza dubbio una grande soddisfazione per tutto il team".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA