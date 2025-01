Escono per una gita in campagne Bortigiadas, soccorsi 2 anziani

Stavano facendo una passeggiata nelle campagne nei pressi di Bortigiadas, nell'Alta Gallura, quando hanno perso l'orientamento e non sono riusciti a ritrovare la strada del ritorno: due anziani del posto sono stati individuati e tratti in salvo delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Tempio Pausania con l'ausilio del gruppo cinofilo.

I due si trovavano nella località Giuncana quando i vigili li hanno ritrovati dopo oltre tre ore di ricerche iniziate dopo le 16 di ieri, quando la sala operativa di Sassari è stata allertata per la scomparsa dei due anziani. Ritrovati in buone condizioni di salute, sono stati ricondotti nel punto di raccolta dei soccorsi.



