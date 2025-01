Contatori in fiamme e palazzo evacuato, un bimbo in ospedale

Un bambino è stato trasportato in codice rosso in ospedale per una presunta intossicazione da fumo. Il piccolo ha respirato le esalazioni provocate dall'incendio dei contatori della palazzina in cui vive in via Castelli, a Cagliari. Il rogo, provocato presumibilmente da un corto circuito, è divampato poco prima di mezzogiorno. In fiamme un quadro elettrico con i contatori al piano terra del caseggiato di sette piani, abitato da diciassette famiglie.

Le scale si sono riempite di fumo e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, che hanno poi evacuato lo stabile insieme agli agenti della squadra volante. Il bambino è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118: le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Anche una donna che aveva respirato i fumi è stata visitata dai medici.

