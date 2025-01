Cagliari, parte di via Roma e piazza Matteotti verso riapertura

Sono iniziate le operazioni di collaudo e riapertura del primo tratto della via Roma che verosimilmente, salvo maltempo, dovrebbero concludersi la prossima settimana. Riaprirà al traffico il tratto tra piazza Ingrao e via Dei Mille.

"È stata posta un'attenzione particolare al sistema della viabilità del quartiere Marina, in maniera tale che durante i prossimi mesi in cui si porteranno a termine le ultime opere dei lavori, sia garantito un equilibrio tra viabilità e pedonalizzazione del quartiere - fa sapere l'ufficio del sindaco in una nota - La segnaletica del nuovo tratto della via Roma permetterà l'ingresso e l'uscita dei veicoli dal quartiere e il collegamento pedonale con la nuova passeggiata che sarà resa fruibile da subito".

Nel dettaglio, da viale Regina Margherita si potrà svoltare in via Roma e da via Roma proseguire in viale Diaz, oppure svoltare in via Pirastu. Da viale Bonaria, ugualmente, si potrà accedere in via Roma, fermo restando il prosieguo dei lavori del secondo e ultimo lotto del cantiere.

In piazza Matteotti si sta procedendo a ultimare il restauro della pensilina storica; "è inoltre volontà dell'Amministrazione di rendere vivibile la piazza attraverso l'inserimento di attività commerciali in corso di studio che verranno assegnati con apposito bando".



