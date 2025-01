Basket: la Dinamo a guida Bulleri sfida la Virtus Bologna

L'esordio in casa da coach per Massimo Bulleri, nuovo allenatore capo della Dinamo Sassari, non poteva essere più ostico: domenica il Banco di Sardegna affronterà al PalaSerradimigni la Virtus Bologna (ore 18.15).

"In settimana ho avuto segnali importanti dai ragazzi, ho chiesto di essere loro stessi e che in questo momento c'è bisogno di dare qualcosa di più", ha detto Bulleri presentando la sfida di campionato. "Giochiamo contro una squadra di Eurolega e non penso ci sia bisogno di aggiungere altro sul loro valore. Noi dovremmo essere bravi a rispondere alla loro aggressività e fisicità, soprattutto in difesa".

Il roster della Dinamo sarà ancora ridotto all'osso a causa dei numerosi infortunati. Non saranno della partita Sokolowski, che rientrerà in gruppo da martedì per allenarsi con i compagni, Udom, che riprenderà gli allenamenti tra tre settimane, e Renfro. "Per lui la situazione è più complicata", ha spiegato il general manager Federico Pasquini. "Indicativamente possiamo dire che rientrerà dopo la pausa per la Coppa Italia, ma è tutto da verificare".

Per rimediare alla mancanza di lunghi, la Dinamo è tornata sul mercato: "Stiamo cercando un lungo che ci dia atletismo e fisicità sotto canestro, con il coach abbiamo chiarissimo che tipo di giocatore vogliamo, ma purtroppo non è facile da trovare. Al momento sul mercato non c'è un lungo con quelle caratteristiche. Quindi non sarà semplice", ha chiarito Pasquini.

Intanto la società per domenica ha organizzato il Sardinia Day, tradizionale appuntamento dedicato all'identità isolana per mettere in risalto la Sardegna e le sue bellezze. Per l'occasione la Dinamo scenderà in campo con una maglia celebrativa, presentata dal dg Jack Devecchi.



