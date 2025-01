Viaggio della memoria a Cracovia con 200 giovani sardi

La destinazione è ancora una volta Cracovia: un itinerario che prevede una visita al Ghetto, alla Fabbrica di Oskar Schindler e ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau. È il quattordicesimo "Viaggio della Memoria" promosso da Arci Sardegna, in programma dal prossimo 29 gennaio. Oltre 200 i giovani coinvolti. E oltre 90 i comuni sardi che aderiscono al progetto. Prima della partenza, previste due tappe di avvicinamento.

Si comincia da "In Cammino sui binari della Memoria", giornata di formazione in programma a Sassari domenica: l'appuntamento è alle 10,30 all'Ex-Ma di via Zanfarino. Tra gli ospiti il presidente nazionale dell'Arci Walter Massa e Raffaele Crocco, direttore di "Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo". La seconda tappa è in programma lunedì 27 a Cagliari, in Consiglio regionale, con la presentazione del Viaggio della Memoria alla presenza del presidente dell'assemblea Piero Comandini. In questo caso l'appuntamento è per le 11 in Sala Transatlantico.

Dal 2012 l'Arci Sardegna porta avanti dei percorsi di formazione sulla Memoria che, partendo dalla memoria dell'Olocausto e dei regimi totalitari del '900, ha lo scopo di attivare dei percorsi di cittadinanza attiva e consapevole. Dal 2012 a oggi 1.200 ragazzi hanno preso parte al progetto che ha coinvolto oltre 200 comuni ed enti locali. Da quest'anno c'è anche il patrocinio della presidenza del Consiglio Regionale della Regione.



