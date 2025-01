Rogo nella notte, tre auto distrutte dalle fiamme a Sassari

Tre auto sono state distrutte dalle fiamme stanotte a Sassari. L'incendio, di probabile origine dolosa, è scoppiato intorno alle 5 in via Togliatti, nel quartiere Luna e sole, all'altezza dell'incrocio con via Gramsci.

Le fiamme sono partite da una macchina e hanno avvolto altre due vetture. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno spento il rogo. Due delle macchine sono state completamente divorate dal fuoco, ridotte a uno scheletro di lamiere. La terza è stata danneggiata esternamente, sul cofano, ma l'intervento dei vigili ha bloccato le fiamme prima che raggiungessero l'abitacolo.

La polizia ha avviato le indagini per appurare le cause dell'incendio e risalire agli eventuali responsabili.



