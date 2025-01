Nuovo sistema di convalida biglietti contactless sui bus del Ctm

Il Ctm ha completato il passaggio al sistema di bigliettazione interamente contactless grazie ai contributi del programma POR FESR 2014-2020.

Tutti i mezzi CTM sono ora dotati di validatrici contactless.

Non si deve inserire il biglietto nella macchina o attendere la stampa: basta avvicinare il biglietto alla validatrice e verificare la luce emessa (verde per i biglietti validi, rossa per quelli non validi).

Le validatrici con stampa a inchiostro sono state rimosse e i biglietti cartacei con la banda magnetica sono ancora validi: potranno essere utilizzati solo se convalidati manualmente, scrivendo a penna la data, la linea e l'orario di ingresso sul bus. Inoltre possono essere sostituiti nel Ctm Point di viale Trieste 151.

Se sulla vecchia card ricaricabile ci sono corse disponibili ma alla convalida appare il messaggio "titolo scaduto", la card deve essere sostituita nei Ctm Point di Cagliari e Quartu Sant'Elena.



