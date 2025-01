Basket: Dinamo continua con Bulleri coach sino a fine stagione

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha ufficializzato la nomina a capo allenatore di Massimo Bulleri fino alla termine della stagione. A seguito dell'esonero di Nenad Markovic, la società ha scelto quindi la soluzione interna, promuovendo Bulleri a head coach. Ad affiancarlo come assistenti saranno Antonio Carlini, anche lui già membro dello staff di prima squadra, e Massimiliano Oldoini.

Dopo l'amaro esordio quattro giorni fa con la pesante sconfitta rimediata dalla Dinamo a Napoli, Bulleri sarà in panchina con l'incarico ufficiale domenica nella sfida conto la Virtus Bologna, e fino alla fine del campionato.

"Il periodo ad interim è finito, ora c'è il periodo vero, da un lato una scelta facile, dall'altro non semplice visto che ogni volta che si subentra ci sono dei problemi esistenti - ha dichiarato il coach - Ho grande entusiasmo e ho trovato massima disponibilità in questi giorni sia da parte della società, sia da parte dei giocatori per mettermi nelle migliori condizioni per poter lavorare. Vedremo quello che riusciremo a produrre nel breve periodo, non è un momento facile neanche dal punto di vista degli infortuni. Cerchiamo di cambiare uno stato d'essere che nell'ultimo periodo era diventato non l'eccezione ma la regola. Cerchiamo un'energia diversa - ha spiegato Bulleri -, un'energia nuova da mettere prima nella settimana di allenamenti e poi in partita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA