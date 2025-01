14enne aggredito con una spranga nel centro storico di Olbia

In sella alla sua bicicletta, un ragazzo di 14 anni è stato aggredito in centro a Olbia da un uomo che lo ha colpito alla testa con una spranga di ferro.

Soccorso da alcuni passanti, il giovane è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II: era in stato di shock ma la ferita non è grave.

Nel frattempo, i carabinieri si sono messi sulle tracce dell'aggressore, fermato poco dopo. Si tratta di un cittadino straniero con precedenti penali. L'uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti sul suo stato di salute mentale.





