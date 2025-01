Turismo, identità e promozione con il progetto Sardegna Nuragica

Trasformare i 32 siti della civiltà nuragica, candidati a diventare Patrimonio dell'Umanità, in un sistema integrato che unisca turismo, formazione, imprenditorialità e ricerca, in modo da favorire e promuovere crescita economica e consapevolezza dell'identità culturale della Sardegna. E' l'obiettivo di Sardegna Nuragica, il progetto finanziato dalla Regione e coordinato dal Crenos (Centro ricerche economiche nord-sud delle Università di Cagliari e di Sassari), con la partecipazione del Crp (Centro regionale di programmazione), Crs4 (Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna), Centro interdipartimentale GLab dell'ateneo di Cagliari e il supporto di archeologi, istituzioni e enti locali.

"L'obiettivo - fa sapere l'Università del capoluogo - è costruire una rete territoriale in cui il patrimonio nuragico sia visto come una risorsa collettiva da valorizzare attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le comunità locali e le istituzioni. Una rete che sviluppa ed eroga servizi culturali per la fruizione, gestione, promozione e tutela del patrimonio della civiltà nuragica". Con Sardegna Nuragica si punta a rendere ancora più attrattivi e fruibili i monumenti nuragici utilizzando strumenti digitali Ict.

Il progetto prevede l'analisi e la mappatura di siti e territori, lo studio dei fabbisogni e delle potenzialità; la progettazione e l'implementazione di servizi di rete e strumenti digitali per la gestione, promozione e valorizzazione dei siti e dei territori; la creazione di un marchio identitario con un'immagine coordinata e la definizione di linee guida per esperienze di visita, accompagnate dalla produzione di contenuti digitali audio-visivi e multilingue. Per raggiungere questi obiettivi saranno coinvolti enti, istituzioni e cittadini. Per questo sono stati organizzati degli incontri pubblici. Il primo lunedì 27 gennaio nel Centro servizi Lilliu di Barumini. Si proseguirà il 4 febbraio a Torralba al Museo Valle dei Nuraghi, infine il 14 febbraio al Centro servizi Losa di Abbasanta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA