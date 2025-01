Todde, 'Prs dà ora risposte ai sardi, non è un piano orpello'

"Non è un piano orpello, abbiamo invertito la tendenza rispetto al passato per cui il Piano regionale di sviluppo seguiva le linee programmatiche, noi ci siamo focalizzati sugli obiettivi e abbiamo lavorato per finanziare obiettivi e azioni". Così la presidente della Regione Alessandra Todde ha introdotto l'illustrazione alla stampa del piano quinquennale che sta alla base dei documenti finanziari della Regione, approvato oggi in Giunta.

"Il nostro - spiega - è un documento vivo, che cambierà nel tempo, dobbiamo dare delle risposte ai sardi e le nostre azioni, i nostri obiettivi cambieranno rispetto ai bisogni di una realtà che cambia. Nel documento c'è la nostra visione e gli obiettivi principali". Un piano che si articola su dieci assi programmatiche: "Noi - riassume la governatrice - abbiamo già programmato 3 miliardi e 753 milioni a cui si dovranno aggiungere 17 miliardi da programmare entro il 2029, per un totale di 20 miliardi 670 milioni". "C'è di che cambiare la Sardegna - ribadisce -, per una volta noi diamo le risorse, la testa e la visione per trasformare questa Regione".



