Todde, 'Io come Santanchè? A differenza sua non ho rubato nulla'

"Tra me e Daniela Santanchè c'è una piccola differenza: io non ho rubato nulla, su questo vorrei essere molto chiara. Perché io non sono accusata di truffa allo Stato e non voglio essere messa sullo stesso piano della Santanchè, perché sto rispondendo per cose ben diverse". E' categorica la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde rispondendo alle domande dei giornalisti in merito al parallelismo tra la posizione della ministra rinviata a giudizio per falso in bilancio e la sua, per l'ordinanza di decadenza sulla rendicontazione delle spese elettorali. "Detto questo - aggiunge - la questione la vedranno i miei avvocati nelle sedi opportune".

"Quello che io vedo è che gli stessi che sono garantisti per loro sono poi molto colpevolisti per gli altri - rimarca -.

Parlo per esempio dell'onorevole Pietro Pittalis che è appena riuscito in giunta per le elezioni a torcere e modificare il risultato elettorale facendo entrare un suo sodale di Forza Italia in Calabria, riconteggiando in maniera retroattiva le schede bianche: è la stessa persona che poi non vede l'ora di mandarmi a casa". Quindi conclude: "Io consiglierei alla minoranza di guardare a casa loro, invece che a casa nostra".





