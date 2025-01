Tennis: a Cagliari i big in corsa per conquistare Roma

Entrano in scena i big alle prequalificazioni per gli Internazionali di Roma. Domani al Tc Cagliari i primi match dei protagonisti del torneo Bnl (23mila euro di montepremi) da Noah Perfetti (813 Atp) a Niccolò Catini (714). Entrambi 2.2, sono i tennisti con la classifica mondiale migliore.

Sarà una giornata molto intensa: previsto turno doppio per recuperare i match persi a causa del maltempo e arrivare, come da programma, alle finali di domenica. Attenzione ai siciliani Antonio Massara (1611 Atp) e Alessandro Ingarao (1469, vincitore delle ultime tre edizioni dei Campionati italiani di Seconda categoria). E poi l'ex Tc Cagliari Stefano Baldoni (1865 Atp), Tomas Gerini (1569) e Andrea Paolini (1145).

Nel tabellone femminile Anastasia Grymalska, in testa alla classifica dopo le vittorie in Abruzzo, Puglia, Marche, Calabria e Umbria, è la donna da battere. Ma attenzione a Federica Di Sarra (623 Wta, lo scorso anno a Roma nel main draw), Isabella Maria Serban (1229 Wta e campionessa in carica) e Cristiana Ferrando (seconda in classifica dopo le vittorie in Trentino, Lombardia e Veneto).

Oggi giornata di gloria per Niccolò Dessì del Tc Cagliari: in tre set ha battuto Giuseppe Catapane, giovane talento di Caserta. Colpi spettacolari e sostanziale equilibrio al termine dei primi due set. Ha iniziato bene Dessì con un 6-2. Ma Catapane lo ha subito raggiunto sull'1 a 1 grazie al 6-3 del secondo set. Dessì, al terzo, ha ritrovato solidità e gioco ed è ripartito da dove aveva cominciato: un altro 6-2, questa volta decisivo.

Out, invece, Riccardo Ciulli, sempre Tc Cagliari: buono l'avvio, poi Romeo Spinolo, ligure di Sanremo, lo ha sorpassato in chiusura di primo set (7-5). Per poi chiudere la sfida nel secondo set con il 6-4 finale. Niente da fare per il compagno di squadra Samuele Porcu sul campo 14: ko in due set (3-6, 5-7) contro il senese Alessandro Scialla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA