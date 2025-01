Tac di ultima generazione e nuovi letti elettrici a Lanusei

Diciotto nuovi letti elettrici (completi di arredi) destinati alla struttura complessa di Medicina: si aggiungono agli altri 70 che sono stati consegnati a dicembre. E in Radiologia, nelle scorse settimane, è entrata in funzione una nuova Tac di ultima generazione.

Proseguono gli interventi di rinnovamento delle attrezzature e del parco tecnologico dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. "Sino alla fine dello scorso anno - spiega Gabriella Ferrai, responsabile del servizio Tecnico logistico, patrimonio e acquisti della Asl Ogliastra - nel nostro ospedale erano presenti quasi esclusivamente letti meccanici. Grazie ai letti elettrici è possibile ottimizzare la movimentazione dei pazienti consentendo agli operatori di alzare agevolmente e in maggiore sicurezza gli assistiti, oltre a consentire a questi ultimi di assumere una posizione più comoda, in completa autonomia".

In funzione anche la Tac: "Si tratta di un'apparecchiatura molto più veloce rispetto a quella precedente e che consente di avere una migliore risoluzione delle immagini - sottolinea Roberto Prost, direttore della Radiologia dell'ospedale di Lanusei - la nuova Tac dispone di un software che permette di riconoscere l'esame che è stato effettuato e di ricostruire automaticamente le immagini in tre dimensioni, un'operazione che prima veniva svolta manualmente. Grazie a questa tecnologia riusciamo ad effettuare le diagnosi in maniera più rapida".

Per i prossimi mesi è previsto l'inizio dei lavori di ristrutturazione delle sale di Risonanza Magnetica ed Angiografia, con la sostituzione delle apparecchiature e l'acquisizione di cinque nuovi ecografi. Parte degli interventi sono stati finanziati dal Pnrr e le acquisizioni fatte con Ares Sardegna, mentre altre verranno effettuate con i fondi Fsc 2021/27. Nei casi di necessità e urgenza, l'Azienda ha integrato con fondi propri.



