Sassari celebra il Giorno della Memoria coinvolgendo i giovani

In occasione del Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio, il Comune di Sassari ha organizzato una serie di iniziative coinvolgendo i giovani per non dimenticare le vittime della Shoah.

Si inizia domenica 26 alle 10.30, all'Ex-MaTer, con l'evento "In cammino sui binari della memoria" organizzato dall'Arci Sardegna. Coinvolti tutti i giovani sardi che partecipano al progetto "Promemoria Auschwitz 2025", il mondo del terzo settore, ospiti esterni e conclusioni di Walter Massa, presidente nazionale dell'Arci. Lo stesso giorno, alle 18 al cineteatro Astra, la compagnia La Botte e il Cilindro, in collaborazione con Teatro Bertolt Brecht, porterà in scena "La valigia dei destini incrociati", spettacolo adatto a giovani tra i 10 e i 19 anni.

Martedì 28 le celebrazioni inizieranno alle 9.30, al numero 28 di piazza d'Italia, dove si trova la "pietra d'inciampo", la prima posta in Sardegna. Fu posizionata davanti alla casa di Zaira Coen Righi, docente del liceo Azuni, di origine ebrea, che nel 1944 fu deportata ad Auschwitz dove morì nei forni crematori. Alle 10.30, nell'aula di Palazzo Ducale, seduta solenne del Consiglio comunale con le testimonianze delle ragazze e dei ragazzi che partecipano al Treno della memoria. La seduta sarà trasmessa in streaming e poi caricata sul sito internet del Comune. Giovedì 30 il programma degli eventi si conclude negli spazi dell'Ex MaTer, alle 18.30, con lo spettacolo teatrale dell'associazione Pane & Cioccolata, "Storia di un uomo magro", tratto da "La ghianda è una ciliegia" di Giacomo Mameli.

Da lunedì 27, inoltre, e per una settimana, nella biblioteca comunale di piazza Tola sarà esposta una mostra bibliografica con diari e memorie delle vittime della Shoah, testi per ragazzi, fumetti, graphic novel e film.



