Regione rinnova rimborsi voli non in continuità territoriale

Confermati anche per i prossimi anni gli aiuti a carattere sociale per i voli da e per la Sardegna non in regime di continuità territoriale, sia in Italia che all'estero.

Nell'ultima seduta di giunta, l'assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha confermato il regime di aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo, estendendolo temporalmente senza soluzione di continuità agli anni successivi al 2024, fino a nuove disposizioni.

Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando il limite.



