Ragazzo picchiato e rapinato per 30 euro, un arresto a Sassari

Un giovane è stato picchiato per strada a Sassari da due rapinatori che dopo averlo pestato gli hanno portato via 30 euro. Uno dei due malviventi è stato poi arrestato dai carabinieri. La rapina è successa in via San Donato, nel centro storico del capoluogo del nord ovest Sardegna. I due hanno fermato il ragazzo mentre faceva rientro a casa, lo hanno scaraventato per terra e picchiato. Poi gli hanno preso 30 euro che aveva in tasca e sono scappati.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione operativa, che hanno soccorso il ragazzo e si sono lanciati alla ricerca dei rapinatori. Dopo pochi minuti uno dei due uomini è stato intercettato e dopo un breve inseguimento per i vicoli del centro storico, è stato bloccato e arrestato. L'uomo è stato poi trasferito nel carcere di Bancali, su disposizione della Procura di Sassari. I carabinieri indagano per cercare di identificare anche il secondo rapinatore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA