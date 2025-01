Giunta Todde proroga esercizio provvisorio di un altro mese

La giunta regionale ha deliberato la proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 per un altro mese.

Dato il protrarsi dei tempi necessari all'iter di approvazione della manovra finanziaria 2025/27 - spiega la Regione in una nota - l'assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, Giuseppe Meloni, propone con apposito disegno di legge, la proroga all'esercizio provvisorio sino al 28 febbraio.

Una decisione presa nella stessa riunione di giunta in cui è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2024-2029, il documento di programmazione regionale con il quale vengono definite le strategie e le politiche che si propone di realizzare nell' arco della legislatura.

Sempre su indicazione dell'assessore Meloni, la giunta ha approvato le direttive di attuazione per il sostegno alle imprese attraverso contratti di investimento con la Programmazione Unitaria 2024/2029. Il PR Sardegna FESR 2021/2027 contempla, infatti, la possibilità di erogare sovvenzioni a favore di imprese per il conseguimento di molteplici obiettivi che vanno dal rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione delle imprese, lo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, il sostengo alla transizione digitale e alla transizione verde.



