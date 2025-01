Caso Todde: 'a giorni il mio ricorso, il 3/2 riferirò in Aula'

Il ricorso contro l'ordinanza-ingiunzione di decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde sarà presentato entro questa settimana, "se non domani, comunque a giorni". Lo conferma la stessa governatrice rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa convocata per illustrare il Piano regionale di sviluppo appena approvato in giunta: "Dipende dagli avvocati - spiega - preferiamo fare un buon lavoro, l'obiettivo è comunque entro la settimana, stanno rivedendo le carte".

Subito dopo la presidente riferirà nell'Aula del Consiglio regionale: "Abbiamo già fissato la data con il presidente Comandini, che è il 3 di febbraio, il giorno della Statutaria. Sono stata io da tempo - ricorda Todde - a chiedere di venire in Aula, perché giustamente è importante, mi sembrava però utile farlo una volta che gli avvocati avessero terminato il lavoro sul ricorso, in maniera tale da poter dare risposte più concrete ai consiglieri".

"Si valuterà nelle sedi competenti se eventualmente chiedere i danni per l'ordinanza-ingiunzione di decadenza emessa dal collegio di garanzia elettorale regionale", risponde così la presidente sul suggerimento del leader del M5s Giuseppe Conte. Sarà sollevato un conflitto di attribuzioni alla Corte costituzionale? "In questo momento voglio, anzi non vedo l'ora, di entrare nel merito, perché sul merito penso di avere le migliori ragioni", precisa.

"Quello che voglio dire a questo proposito è che la legislatura proseguirà fino a quando si pronunceranno gli organi competenti come i magistrati, piuttosto che il Consiglio regionale - aggiunge - Quello che però state vedendo oggi è una Giunta che lavora, un Consiglio che in maggioranza ha le idee molto chiare su quello che deve fare. Io ho detto sin dal primo momento che ho molta fiducia nella magistratura e credo che sia opportuno che ogni organo faccia serenamente il proprio mestiere". "Non è mio uso minacciare, non è mio costume pensare di poter influenzare le decisioni - chiarisce la governatrice - Sono molto forte delle mie ragioni e le porterò con convinzione come ho fatto sempre, assumendomi le mie responsabilità".

Todde: 'ho apprezzato le parole di Giorgia Meloni su di me'

"Ho apprezzato le parole di Giorgia Meloni su questa vicenda, lo dico senza problemi, perché sono state parole misurate, che mi sono suonate buone anche rispetto a quello che molti altri dei suoi colleghi hanno fatto e hanno detto", lo ha sottolineato la governatrice Alessandra Todde rispondendo ai giornalisti in merito ai commenti della premier sull'ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia elettorale della Corte d'appello di Cagliari che ha chiesto la sua decadenza per irregolarità nelle spese sostenute per le Regionali di febbraio 2024.

"Molti dei suoi colleghi sono garantisti su alcuni e molto colpevolisti invece per quanto riguarda altri - ha aggiunto -. Quello che mi è piaciuto delle sue parole, invece, è stata la misura e penso che si sia espressa correttamente rispetto al ruolo e anche rispetto al rapporto che io e lei abbiamo".

Todde: 'io come Santanchè? A differenza sua non ho rubato nulla'

"Tra me e Daniela Santanchè c'è una piccola differenza: io non ho rubato nulla, su questo vorrei essere molto chiara. Perché io non sono accusata di truffa allo Stato e non voglio essere messa sullo stesso piano della Santanchè, perché sto rispondendo per cose ben diverse". E' categorica la presidente dellaTodde rispondendo alle domande dei giornalisti in merito al parallelismo tra la posizione della ministra rinviata a giudizio per falso in bilancio e la sua, per l'ordinanza di decadenza sulla rendicontazione delle spese elettorali. "Detto questo - aggiunge - la questione la vedranno i miei avvocati nelle sedi opportune".

"Quello che io vedo è che gli stessi che sono garantisti per loro sono poi molto colpevolisti per gli altri - rimarca -.Parlo per esempio dell'onorevole Pietro Pittalis che è appena riuscito in giunta per le elezioni a torcere e modificare il risultato elettorale facendo entrare un suo sodale di Forza Italia in Calabria, riconteggiando in maniera retroattiva le schede bianche: è la stessa persona che poi non vede l'ora di mandarmi a casa". Quindi conclude: "Io consiglierei alla minoranza di guardare a casa loro, invece che a casa nostra".

