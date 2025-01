Cagliari, via libera al rilancio di piazza Medaglia Miracolosa

Rilancio di piazza Medaglia Miracolosa, nel quartiere San Michele a Cagliari, con manutenzione straordinaria del verde e dell'illuminazione pubblica e installazione di giochi, panchine e fontanelle per incentivare la frequentazione della piazza da parte di famiglie e residenti.

La mozione per il progetto di riqualificazione è stata approvata in Consiglio comunale. Il piano prevede anche interventi per le abitazioni di Edilizia residenziale pubblica (Erp) all'interno della programmazione comunale del Piano delle manutenzioni Erp, il ripristino della pavimentazione e dei marciapiedi, il miglioramento della rete dei sottoservizi, con particolare attenzione a pozzetti e caditoie, la riorganizzazione degli accessi alla scuola dell'infanzia. Ulteriore obiettivo è la riprogettazione della piazza con l'eliminazione di ringhiere e dislivelli. Previsto anche un sistema temporaneo di videosorveglianza per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Di particolare rilevanza è il progetto per il coinvolgimento della comunità locale nella Comunità energetica piazza Medaglia Miracolosa. Uno spazio da tenere vivo anche con mercatini settimanali o mensili e attività culturali continuative, eventi artistici e di intrattenimento. Anche con incentivi agli organizzatori che sceglieranno di utilizzare piazze periferiche, come piazza Medaglia Miracolosa, per i loro progetti finanziati dal Comune.

Da valutare la possibile regolarizzazione degli operatori ambulanti, con particolare attenzione al commercio di prodotti freschi e alla gestione sostenibile dei rifiuti. Tutto con il coinvolgimento degli assessorati alla Mobilità, Urbanistica, Lavori pubblici, Cultura e turismo e della polizia locale chiamata a intervenire per lo sgombero delle occupazioni abusive.

