Cagliari, la prima parte di via Roma riaprirà entro sabato

Parte della segnaletica orizzontale è stata disegnata questo pomeriggio: ora è quasi tutto pronto per l'apertura del primo tratto di via Roma, una delle strade principali di Cagliari chiusa ormai da quasi due anni. Ultimi dettagli da definire: l'inaugurazione è prevista per i prossimi giorni. Corsa contro il tempo per aprire tra venerdì e sabato. Spariranno le reti di perimetrazione del cantiere dei portici, di piazza Amendola e del lato porto.

La riapertura riguarda il tratto di strada che, dall'incrocio con via XX Settembre arriva sino a via Barcellona. Parte di via Roma aperta anche alle auto: da viale Regina Margherita si potrà svoltare anche a destra. Naturalmente i lavori non sono ancora terminati: ora si va avanti con il secondo lotto sino ad arrivare all'incrocio con il Largo Carlo Felice. I cagliaritani potranno vedere da vicino anche i nuovi giardinetti con altalene e giochi per bambini, una delle novità del progetto.

Vicini alla conclusione anche i lavori di piazza Matteotti, ma la data dell'inaugurazione dovrebbe essere successiva a quella dell'apertura di via Roma. La seconda parte dei lavori terminerà nella primavera del 2025. Per l'ultima fase degli interventi ci sono due incognite: dagli scavi dovrebbero riaffiorare le vecchie mura della città. Bisogna anche tenere conto dei lavori per la metropolitana. E si stanno già studiando anche con l'Autorità di sistema del porto e la facoltà di Ingegneria le possibili varianti al traffico pensando a quando i treni entreranno in funzione: ipotizzata una serie di rotatorie per smistare le auto che attraverseranno via Roma.

