Avanti con strada Monte Pino, in estate si procede con l'asfalto

Entro il 30 giugno prossimo verranno ultimati i lavori di basamento, poi si procederà con la stesura del manto stradale, ultima tappa per dichiarare finiti i lavori di ricostruzione della strada provinciale 38 bis, che collega Olbia con Tempio Pausania e i comuni dell'Alta Gallura, chiusa dal 18 novembre 2013 quando l'alluvione provocata dal ciclone Cleopatra fece crollare il ponte a Monte Pino, trascinando con sè tre persone. A tracciare la nuova road map è l'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Antonio Piu, a margine dell'apertura al traffico della quattro corsie Sassari-Olbia.

"La ditta Vitali, che per conto di Anas sta lavorando lungo il tracciato, procede in maniera molto spedita - spiega l'esponente della Giunta Todde -, a breve porterò una delibera in Giunta che consentirà di far passare l'ultimo importo, che era destinato alla Provincia Gallura Nord Est Sardegna, direttamente ad Anas".

L'assessore ha poi ricordato che la Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa è tra le dieci opere commissariate alla Provincia, per questo la Regione ha avviato l'iter burocratico. "Sono previsti due lotti - riassume Piu -, il primo tratto di San Giovanni e poi il secondo che va direttamente verso Palau. Anche questa è un'arteria molto importante. A novembre sono stato al Mase sia per la Olbia-Palau ma anche per la statale 130 Decimomannu-Elmas e per la San Priamo-Tertenia. Da parte del Ministero ho ricevuto risposte positive. Ci auguriamo quanto prima di poter presentare le variazioni di progetto e procedere con le gare d'appalto".



