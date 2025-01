Via lavori per ampliare pronto soccorso Olbia, dureranno un anno

Il pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia avrà nuovi spazi a disposizione. Dal mese di febbraio partiranno i lavori previsti per ammodernare la struttura ed evitare il sovraffollamento. Il progetto esecutivo per il restyling del presidio di emergenza urgenza è stato presentato alla direttrice del pronto soccorso, Rosangela Beretta, alla direttrice della direzione medica di presidio, Piera Pallazzoni, e ai loro rispettivi collaboratori.

Il cronoprogramma prevede lavori per un periodo di tempo di circa un anno che vedranno la realizzazione di un nuovo edificio in continuità con quello esistente, di circa 600 metri quadri, con una sala pre-triage collegata direttamente alla sala d'attesa. Sono previste aree di monitoraggio e di osservazione, un ambiente dedicato all'installazione di una TAC e servizi igienici interni per i soli pazienti, differenziati da quelli del personale.

"L'ampliamento del pronto soccorso consentirà di avere a disposizione una struttura più moderna, accogliente e maggiormente funzionale alla gestione dei pazienti, con l'auspicio di incrementare anche l'attrattività verso i professionisti sanitari", ha dichiarato Marcello Acciaro, direttore generale della Asl Gallura. "Il progetto - ha spiegato il direttore dell'Area Tecnica della Asl Gallura, Paolo Tauro - gode di un finanziamento regionale per la riorganizzazione della gestione della struttura in caso di eventuali, future, attività legate alla pandemia. Ma permetterà all'azienda anche di contrastare il sovraffollamento soprattutto nel periodo estivo, incrementando gli spazi grazie allo spostamento dell'attuale camera calda, al miglioramento della viabilità per regolare i flussi delle ambulanze, ai percorsi pedonali e all'ampliamento della sala d'attesa con servizi igienici annessi".



