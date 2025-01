Sicurezza banche e clienti, intesa tra Prefettura Cagliari e Abi

Prevenire le azioni della criminalità ai danni delle banche e della clientela. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato questa mattina a Cagliari dal prefetto Giuseppe Castaldo e dal coordinatore del Centro di Ricerca dell'Abi sulla Sicurezza Anticrimine (Ossif), Marco Iaconis.

E' dell'11 dicembre dello scorso anno l'accordo firmato a livello nazionale dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e dall'Associazione Bancaria Italiana, che prevede, per le banche aderenti, l'adozione di particolari misure di sicurezza per arginare furti e rapine a filiali, Atm, cassette di sicurezza e dispositivi di custodia del contante. Il protocollo firmato oggi a Cagliari recepisce proprio l'accordo nazionale, nel quale sono contenute anche nuove disposizioni per contrastare attacchi multivettoriali, che combinano violazioni di tipo fisico e informatico, portati con l'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Con l'accordo "le banche si impegnano a segnalare tutti gli apparati di videosorveglianza e le misure di sicurezza presenti presso le proprie filiali - spiegano dalla Prefettura -, così da consentire la realizzazione di una mappatura unica nazionale dei sistemi di videosorveglianza e delle misure di sicurezza". Il protocollo "mira ad innalzare il livello di sicurezza della nostra provincia - ha evidenziato il prefetto - grazie alla sinergia tra l'Abi, gli istituti di credito e le nostre Forze di Polizia".

Al Protocollo hanno aderito Monte dei Paschi di Siena, la Banca Nazionale del Lavoro, la Banca Sella, il Banco di Sardegna, la Bcc di Cagliari, la Compass Banca, il Credito Emiliano, la Deutsche Bank, Fideuram, l'Intesa Sanpaolo, Mediobanca Premier e l'Unicredit.



