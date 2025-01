Riapre l'ambulatorio Hiv nell'ospedale San Francesco di Nuoro

Riapre l'ambulatorio Hiv nel più ampio progetto di potenziamento e rimodulazione dell'attività assistenziale del dipartimento di Area Medica della Asl di Nuoro, diretto da Mauro Pisano.

Il programma dell'antimicrobial stewardship, volto a promuovere l'uso ottimale degli antimicrobici, rappresenta un elemento strategico nella gestione delle infezioni e nel contrasto all'antibiotico-resistenza.

L'ambulatorio, situato al piano terra all'interno della piattaforma ambulatoriale dell'ospedale San Francesco, costituisce un punto di riferimento per pazienti già in carico: persone con Hiv precedentemente seguite nella struttura di Nuoro, che potranno riprendere i controlli e il monitoraggio regolare.

Sarà operativo anche per le nuove diagnosi garantendo un accesso alle cure, al counselling e al supporto specialistico.

Inoltre offrirà servizi di counselling dedicati a chi necessiti di supporto informativo, psicosociale o clinico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA