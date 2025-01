Nasce a Tempio Pausania polo universitario a distanza

A partire dall'1 marzo verranno attivati a Tempio Pausania i corsi universitari a distanza di Giurisprudenza, Scienze dei servizi giuridici, Scienze politiche, Scienze politiche e giuridiche per l'Amministrazione e Scienze strategiche e giuridiche della difesa e della sicurezza.

Oggi è stata siglata la convenzione tra l'Università di Sassari, il Comune di Tempio e l'Istituto Euromediterraneo. Gli studenti potranno seguire le lezioni a distanza con collegamento diretto all'aula della sede centrale nei locali dell'Istituto Euromediterraneo, che metterà a disposizione anche altri servizi, compresi gli spazi della biblioteca dove poter studiare e le tecnologie digitali di cui dispone.

Il progetto è nato per rendere più vicina e accessibile l'Università ai tanti giovani che non possono trasferirsi o recarsi altrove per seguire i corsi. Si tratta di un'occasione importante per il capoluogo della Gallura montana.

"Il progetto di formazione universitaria a distanza che oggi ha preso l'avvio ha la finalità di fornire un servizio innovativo e di qualità - afferma il sindaco Gianni Addis - e consentirà al Comune di porsi come promotore di un'importante iniziativa che lo renderà polo di interesse culturale per tutta la zona anche oltre i limiti territoriali di competenze. Con questo progetto, che mira ad accorciare le distanze sia fisiche che economiche che allontanano i nostri giovani dalla formazione universitaria, intendiamo accelerare o quantomeno agevolare un processo di crescita culturale che riteniamo irrinunciabile, anche come risposta coerente a una vocazione della città a una cultura giuridica che storicamente le appartiene, espressione e valore alto di democrazia".

Il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Michele Maria Comenale Pinto, ha evidenziato l'importanza della convenzione anche per la presenza a Tempio del Tribunale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA