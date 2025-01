Il mondo dei microrganismi in una mostra a Cagliari

Un viaggio alla scoperta del mondo dei microrganismi. E' quello che promette la mostra fotografica sulle collezioni microbiche dell'Università di Cagliari che sarà inaugurata giovedì 23 gennaio nel palazzo del Rettorato. L'esposizione dal titolo "Microrganismi Straordinari - Studiare e preservare l'infinitamente piccolo", sarà visitabile fino al 20 febbraio a palazzo Belgrano e sarà visitabile, in maniera permanente, alla Cittadella Universitaria di Monserrato.

Il viaggio nel mondo dei microrganismi si percorrerà osservando la collezione che raccoglie 44 foto realizzate nei 27 centri di ricerca europei: immagini catturate con sofisticate tecniche di microscopia, che consentono di visualizzare organismi piccolissimi, non visibili a occhio nudo. La mostra è divisa in sei sezioni: virus, batteri e archea, microalghe, lieviti, funghi filamentosi e simbiosi.

L'esposizione, curata e organizzata dal dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica dell'Università di Cagliari, nasce con l'obiettivo di sensibilizzare studenti e cittadini sull'importanza di conservare e valorizzare la biodiversità microbica, "risorsa preziosa non solo per la scienza ma anche per garantire progresso scientifico ed industriale, con importanti ricadute a livello economico", precisano dall'Ateneo cagliaritano.

Alle 10, prima dell'inaugurazione della mostra, si terrà il convegno dal titolo: "La collezione UniCa-Dsmsp per la tutela della biodiversità microbica al servizio del territorio" e saranno presentati i Pnrr "Sus-Mirri.it" e il progetto Spoke 4-Onfoods "Fundairies".



